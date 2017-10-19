ООН призвала прекратить вытеснение мирных жителей на севере Ирака

ООН выразила обеспокоенность сообщениями о применении насилия к мирным жителям - в основном курдам - на севере Ирака.

В заявлении Миссии ООН по оказании помощи Ираку содержится призыв к Багдаду принять все меры для прекращения насилия, запугивания и насильственного переселения мирных людей, обеспечить их защиту и наказать тех, кто несёт ответственность за происходящее.

Ранее в четверг агентство Reuters со ссылкой на местные власти сообщило о почти 100 тысячах курдов, бежавших из Киркука с момента захвата города правительственными силами.

Иракская армия продолжает занимать территории нефтеносной северной провинции Киркук, на которую претендуют и Багдад, и Курдский автономный район Ирака. Курдские военизированные отряды - пешмерга, взявшие под свой контроль Киркук в 2014 году, отступают, не оказывая сопротивления.

Военная операция началась через три недели после проведения в курдской автономии референдума о независимости 25 сентября. На нём более 93 процентов проголосовавших высказались за отделение от Ирака.