В США одобрено применение второй формы генной терапии в лечении рака

В США Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) одобрило применение второй формы генной терапии в лечении рака.

Этот вид иммунотерапии, получивший название Yescarta, впервые официально будет применяться для лечения некоторых видов лимфомы.

Новый препарат модифицирует лейкоциты крови больного, после чего они приобретают способность атаковать злокачественное образование.

Курс лечения стоимостью 373 тысячи долларов может быть применим только для взрослых пациентов с рецидивом после минимум двух курсов химиотерапии.

Принятое решение руководство управления назвало "новой вехой в развитии медицины".

Впервые применение генной терапии для лечения онкологических заболеваний было одобрено FDA в августе этого года.