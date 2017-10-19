Путин на "Валдае" вновь обвинил страны Запада в "двойных стандартах"

Президент России Владимир Путин вновь обвинил страны Запада в "двойных стандартах". Выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи Путин заявил, что поддержка Европой развала ряда стран и отделения Косова привела к росту сепаратистских тенденций. По мнению президента это и привело в том числе к ситуации в Каталонии.

По словам Путина, Евросоюз и ряд других государств единодушно осудили сторонников независимости Каталонии, но до этого безоговорочно поддерживали отделение Косова. "Подобные двойные стандарты таят в себе серьезную опасность для стабильного развития Европы", - заявил президент России. Он подчеркнул, что Россия считает ситуацию с Каталонией внутренним делом Испании.

Путин заявил, что ООН должна оставаться центром международной системы. При этом он добавил, что организации нужны постепенные реформы. По словам главы государства, значение научно-технического фактора развития стран в мировой политике будет только усиливаться, наряду с геополитическим фактором, размером территории стран и прочим.

Отвечая на вопрос модератора клуба "Валдай" Федора Лукьянова о соотношении нового технологического уклада и "вечных базовых ценностей" - территории и демографии – Путин процитировал Тору. " Не случайно в Торе написано, что отказываться от территории - большой грех", - заявил президент.

На прошлой неделе пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент готовит " очень важное, традиционно интересное выступление на Валдайском форуме".