Путин пообещал зеркальные меры в ответ на "притеснения" журналистов

Президент России Владимир Путин пообещал "быстрые зеркальные меры" в ответ на то, что он назвал "притеснениями" российских журналистов в западных странах.

Такое заявление Путин сделал на заседании клуба "Валдай" в Сочи, отвечая на вопрос главного редактора подконтрольного Кремлю телеканала RT (известного также как Russia Today) Маргариты Симоньян. По словам Путина, возможности российских СМИ несопоставимы с американской и британской прессой.

Ранее американские власти потребовали от Russia Today зарегистрироваться в США в качестве иностранного агента до 17 октября, в противном случае в отношении канала могут быть приняты меры. В Кремле заявили, что в случае давления на российские СМИ в Соединенных Штатах в России может быть ограничена деятельность некоторых американских медиа.

9 октября медиакорпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода и ее московское представительство получили официальное письмо Министерства юстиции Российской Федерации. В тексте, подписанном директором департамента по делам некоммерческих организаций Владимиром Титовым, содержится уведомление о "возможности установления ограничений" для наших журналистов.