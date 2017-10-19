Карелия признала нехватку денег на выполнение "майских указов"

Карелия стала первым российским регионом, который заявил о нехватке денег на выполнение "майских указов" президента Владимира Путина. Как сообщает РБК, власти региона попросили помощи у российского правительства.
Карелия отчиталась о нехватке почти 98 миллионов рублей на повышение зарплат бюджетникам. В минфине региона проблему объяснили выпадением части доходов по налогу на прибыль и с ограничениями по государственному долгу.
Согласно майским указам президента России, принятым в 2012 году, зарплаты учителей должны быть не ниже средней по региону, зарплаты врачей – вдвое выше средней. Указы должны быть выполнены в 2018 году.
В августе с 28 до 34 процентов увеличилась доля учителей, недовольных своей зарплатой.
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