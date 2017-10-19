Появилось новое фото установки "Бук", из которой могли сбить "Боинг"

Международная группа по расследованиям Bellingcat опубликовала в твиттере новую фотографию российской ракетно-зенитной установки "Бук", из которой предположительно был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом.

В сопроводительных твитах говорится, что фотография была сделана в день гибели самолета, 17 июля 2014 года. Получена она от международной следственной группы JIT, которую возглавляет главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке.

В твите отмечается, что это – девятое фото- и видеодоказательство наличия российского "Бука" на востоке Украины, включая материалы из Макеевки, Тореза, Снежного, Донецка, Зугреза, видео Paris Match из Донецка.

В твите Bellingcat обещано скорое появление статьи на эту тему.

Жертвами катастрофы "Боинга" компании Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, в июле 2014 года стали 298 человек. Большинство погибших – подданные Нидерландов.