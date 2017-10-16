Глава JIT: задача следствия довести дело о крушении МН17 до суда

Главный прокурор Нидерландов Фред Ветсербеке, который возглавляет международную следственную группу (JIT) по делу о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе в июле 2014 года, заявил, что пока непонятно, когда будет завершено расследование, финальной точкой которого должен стать суд над виновными в этом преступлении.

В интервью "Новой газете" Ветсербеке рассказал, что в течение последнего года усилия следователей были направлены на идентификацию подозреваемых. В том числе, списка руководителей и военных командиров, принявших решение о переброске зенитной установки "Бук" на Украину, сказал голландский прокурор.

Год назад международная следственная группа представила доклад, согласно которому пассажирский самолет был сбит ракетой "Бук" российского производства с территории, контролируемой сепаратистами в Донбассе. Также группа представила доказательства того, что "Бук" был доставлен в Донецкую область с территории России, а за его транспортировку отвечал отставной российский офицер по кличке Хмурый. В деле фигурируют перехваченные телефонные переговоры с его участием.

Российские власти отвергают выводы, содержащиеся в докладе. Москва также обвиняет в авиакатастрофе украинских военных. Российские СМИ сообщали версию об украинском истребителе, якобы замеченном в небе незадолго до катастрофы. Ветсербеке назвал эту версию "вздором".

Главный прокурор Нидерландов также заявил, что , никто "не собирается обвинять всех жителей страны, представители которой владели тем "Буком"". Следствие интересуют лишь конкретные лица: кто нажимал на кнопку, кто отдавал приказ и кто принял решение послать "Бук" на Украину, сказал Ветсербеке.

Международная следственная группа, по словам прокурора, не готова идти на сделку с Россией в обмен на предоставление достоверных сведений о катастрофе. Москва должна предоставить их в соответствии с подписанной резолюцией ООН. Голландская прокуратура также хотела бы допросить Хмурого и других, кто обладает сведениями, но ничего не будет предлагать взамен, заявил Вестербеке.

"Боинг" компании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство пассажиров были подданными Нидерландов.