В Уфе отправили на лингвистическую экспертизу баннеры с акции "Надоел"

В Уфе полиция направила на лингвистическую экспертизу баннеры, с которыми вышел на акцию 7 октября местный активист движения "Открытая Россия" Артем Шабалов. Об этом пишет "Коммерсантъ-Уфа".

Как рассказала изданию адвокат активиста Зульфия Гайсина, Артема Шабалова задержали 7 октября на акции "Открытка Путину" в связи с днем рожденияпрезидента России. У него изъяли мобильный телефон, фотоаппарат и два баннера. На одном была фотография Владимира Путина с наклеенным поверх скотчем с надписью "Надоел", а на другом — портрет президента с надписью "Путину 65. Пора на пенсию".

Обвинений активисту пока не предъявили. По какой статье проводится доследственная проверка не известно, сообщила адвокат. Шабалов вызывают на беседы со следователем, но он отказывается давать показания, ссылаясь на 51 статью Конституции (позволяет не свидетельствовать против самого себя).

7 октября, в день 65-летия президента Владимира Путина, "Отрытая Россия" проводила акцию под названием "Надоел". В нескольких городах координаторы движения были задержаны.