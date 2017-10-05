Лидер протеста под замком. Станут ли выходить без него - за него?
Алексей Навальный призвал своих сторонников выйти на митинги 7 октября. Сам он принять участия в них не сможет, ибо находится в заключении. Выйдут ли без него? Участвуют политики и активисты. Эфир в 19.05
Опрос москвичей: имеет ли смысл уличный протест без Навального?
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