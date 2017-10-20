Буш и Обама подвергли Трампа критике - не назвав его по имени

Два бывших президента США - независимо друг от друга - подвергли в четверг критике политику нынешней администрации Дональда Трампа. Оба при этом не назвали Трампа по имени.

Республиканец Джордж Буш-младший, бывший президентом с 2001 до 2009 года, на конференции в Нью-Йорке выступил против "изоляционистских настроений" в американской политике и экономике, в защиту свободных рынков и международной торговли. Он также осудил "предрассудки и нетерпимость" и идеологию национализма, призвав Америку быть открытой миру.

Демократ Барак Обама - непосредственный предшестенник Дональда Трампа в Белом доме - впервые за долгое время выступил с политической речью. На митинге в поддержку кандидата от демократов в губернаторы Вирджинии Обама фактически обвинил Трампа в стремлении разделить американское общество, а не объединить его.

Нынешний президент Дональд Трамп заявляет, что в основе деятельности его администрации лежит принцип "Америка на первом месте". Политические противники - демократы и часть республиканцев - обвиняют его в изоляционизме и стремлении подменить американское лидерство в мире узко понимаемым национализмом.