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Суд в Москве отказал Али Ферузу в удовлетворении иска к МВД

Али Феруз

Басманный суд Москвы в пятницу отказал в удовлетворении иска журналиста "Новой газеты" Али Феруза к МВД России из-за отказа предоставить ему временное убежище в стране. Об этом сообщает "Новая газета".

Гражданин Узбекистана Али Феруз (настоящее имя Худоберди Нурматов) несколько лет безуспешно пытался получить статус беженца в России, но получал отказ от МВД. По словам представителя ведомства, Феруз не доказал наличие угрозы для него в случае возвращения в Узбекистан. Однако по данным коллег журналиста, родственников и правозащитников, Ферузу в Узбекистане грозит смертельная опасность.

В начале августа журналист был задержан в Москве. Его обвинили в нарушении миграционного законодательства. В начале августа российский суд приостановил исполнение решения о депортации Феруза до рассмотрения жалобы журналиста в Европейском суде по правам человека. До принятия решения Феруз должен находиться в центре временного содержания иностранцев.

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