Мосгорсуд приостановил депортацию Али Феруза из России

Мосгорсуд во вторник приостановил исполнение решения о депортации журналиста "Новой газеты" Али Феруза, которого обвиняют в нарушении миграционного законодательства России. Об этом сообщает "Медиазона".

Процедура выдворения журналиста не начнется, пока Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не рассмотрит его жалобу. Все это время Феруз будет находится в центре временного содержания беженцев, постановила судья.

Али Феруза (Худоберди Нурматова) задержали 1 августа в Москве по обвинению в нарушении миграционного законодательства. За день до этого он подал жалобу на отказ российских властей предоставить ему политическое убежище.

1 августа Басманный суд Москвы постановил депортировать журналиста в Узбекистан. 4 августа ЕСПЧ указал российским властям, что Феруза нельзя выдворять из страны в течение всего времени рассмотрения его дела в Страсбурге.

Али Феруз не может вернуться в Узбекистан, так как там ему может быть предъявлено обвинение в сотрудничестве с террористическими организациями.