Кубанская активистка Дарья Полюдова вышла на свободу

Краснодарская активистка Дарья Полюдова, осужденная по делу о призывах к сепаратизму и экстремизму, в пятницу, 20 октябрявышла на свободу после почти двух лет в колонии-поселении. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы "Агоры" Павел Чиков.

Сразу после выхода на свободу активистка заявила, что после короткого отдыха, намерена поехать в Москву, чтобы продолжить борьбу.

Дарью Полюдову приговорили к двум годам колонии-поселения в 2015 году. Ее обвинили в сепаратизме и экстремизме за перепост картинки с текстом "Этнические украинцы Кубани хотят присоединиться к Украине", а также запись, в которой Полюдова возлагает ответственность за все теракты и беды в России на президента Владимира Путина и вопрошает, почему россияне, подобно украинцам, не могут свергнуть режим. В апреле суд отказал ей в условно-досрочном освобождении. Из-за жестокого обращения в колонии Полюдова несколько раз объявляла голодовку.

Правозащитный центр "Мемориал" включил Дарью Полюдову в список российских политзаключенных.