СМИ: список гостей премьерного показа "Матильды" засекречен

23 октября на премьерный показ фильма "Матильда" в Мариинском театре в Санкт-Петербурге соберется около тысячи гостей. Как сообщили Интерфаксу организаторы мероприятия, это будут местные чиновники и знаменитости. Однако список засекречен.

Известно, что на премьере в Петербурге будут присутствовать режиссер картины Алексей Учитель, актриса Ингеборга Дапкунайте и адвокат Константин Добрынин. Иностранные актеры Михалина Ольшанская, Ларс Айдингер, сыгравшие главные роли, а также Томас Остермайер и Луиза Вольфрам отказались приезжать в Россию на премьеру, опасаясь угроз так называемых православных активистов.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" рассказывает об истории любви будущего российского императора Николая Второго и балерины Матильды Кшесинской. Кампанию против показа картины возглавляет депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она считает, что фильм якобы оскорбляет чувства верующих.

Картина выходит в прокат 26 октября.