На премьеру "Матильды" не приедет никто из иностранных участников фильма

На премьеру фильма Алексея Учителя "Матильда" в Россию не приедет и исполнительница главной женской роли - польская актриса Михалина Ольшанская. Она опасается угроз, исходящих от религиозных консерваторов, устраивающих акции против показа против фильма об отношения будущего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на режиссёра Алексея Учителя и свои источники, отказываются приехать и два других иностранных участника картины - немецкий режиссёр Томас Остермайер (снявшийся в роли врача-психиатра Фишеля) и актриса Луиза Вольфрам (сыграла роль будущей императрицы Александры Фёдоровны).

Ранее отказался посетить премьеру и немецкий актёр Ларс Айдингер, исполнивший роль будущего царя.

В четверг активисты движения "Царский крест" заявили, что передали президенту России Владимиру Путину 100 тысяч подписей за запрет фильма "Матильда", который они называют "кощунственным и антироссийским".

Кампанию против показа картины с самого начала возглавила депутат Госдумы Наталья Поклонская, неоднократно заявлявшая, что фильм оскорбляет чувства верующих и православные святыни. Позднее к ней присоединились так называемые "православные активисты". От показа "Матильды" из-за их угроз отказались крупные сети кинотеатров.

