Ну и ВАК с ним

Ничего нельзя предсказать наверняка, но можно робко предположить, что разбирательство по делу диссертации Мединского закончено. Президиум ВАК рекомендовал не лишать министра ученой степени.

Но общественную реакцию можно назвать довольно однозначной.

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Сергей Пархоменко:

6 человек "за" лишение Мединского степени - потому что репутация все-таки важна

14 человек "против" лишения - а репутация пускай пропадает пропадом

4 человека "воздержадись" - поскольку репутация вообще не имеет значения

Так они теперь и будут жить дальше.

Мединский - в качестве "доктора министерских наук", которого историки лишили права называться их коллегой. А этот состав Президиума ВАК - в качестве "того самого ВАКа, который все-таки прикрыл Мединского, убоявшись, что накажут".

А мы продолжим нашу работу: настоящие историки будут служить своей науке и двигать ее вперед, "Диссернет" будет выводить врунов и мошенников на публику голыми и смешными.

Иван Бабицкий:

Мединский степень сохранил, ВАК репутацию - нет.

Юрий Богомолов:

Административный ресурс победил науку.

Семён Файбисович:

Когда экспертный совет ВАК высказался по поводу фуфла Мединского, называемого диссертацией, помнится, поднялся большой радостный шум. Если кто помнит, я тогда предсказал, чем все закончится. Для тех, кто не в курсе моего предсказания, напоминаю его: НИЧЕМ - что это просто очередной случай массового самообольщения.

Иван Преображенский:

То ли ФАК, то ли РАК - так поставили ВАК

Ну после того, как они профессора в МГУ запугали до смерти, а ученый совет распустили, перенесли все в Белгород и даже президиум и экспертный совет ВАК разгромили ради того, чтобы признать этот фельетон диссертацией я, наверное, больше не буду упоминать о том, что я в России кандидатскую защищал.

Быть обладателем ученой степени в России (и раньше-то это было не слишком почетно, но все же перевешивали люди, чьи ученые степени не вызывали никаких сомнений) становится просто стыдно.

Николай Травкин:

На следующем заседании Президиум ВАК рассмотрит основания присуждения ТЭФИ за новейшие исследования о форме Земли.

Ожидаемое решение, что Земля будет признана плоской, т.к. круглых дураков, сикающих против ветра, в ВАКи мало.

Владислав Иноземцев:

После долгой и продолжительной болезни, в ужасной агонии, российская историческая наука скончалась... R.I.P.

Андрей Десницкий:

Президиум ВАК решил, что российская наука достойна всего, что с ней делает правительство.

Абсолютно всего.

Александр Тимофеевский:

Президиум ВАК не стал лишать Мединского докторской. Кто б сомневался. Как правило, президиум ВАК, где всякой твари по паре, утверждает решение Экспертного совета, на то они и эксперты, им виднее. Но тут случай особый, министр все-таки. Круговая порука номенклатурного невежества это вечная ценность. Мужички за себя постояли, как говорил Достоевский. А задачи сохранять и в подлости осанку благородства нынче не ставят, эту суету благополучно изжили.

Лев Симкин:

То упорство, с каким они защищают Мединского - откуда оно? Казалось бы, повод незначительный, ну было бы у него одной докторской степенью меньше, зачем же выставлять себя на посмешище?

Такие вопросы могут возникнуть у поверхностного наблюдателя. Не надо удивляться, так уж наша жизнь устроена. Они не могут поступиться принципами, один из которых - власть всегда права.

Лет 30 назад статья нашумевшая была, так вот ее автор, доцент Нина Андреева, предупреждала - нельзя поступаться принципами. Не послушались - и власть потеряли.

Нынешние - урок извлекли. В этом есть своя логика, может, даже они действуют из лучших побуждений, желая сохранить порядок - вытащишь один кирпичик, все здание развалится.

Как говорил один из гашековских персонажей, признание вины ещё никому не шло на пользу.

Александр Кобринский:

Решение Президиума ВАК рекомендовать оставить Мединскому докторскую степень не просто ожидаемо. Другого и быть не могло после публичного высказывания министра образования и науки в защиту Мединского. Хочу напомнить, что ВАК - это структура ПРИ министерстве образования и науки.

Ну, это как если бы перед рассмотрением дела в районном суде его председатель заявил бы о правоте одной из сторон. Думаю, что несмотря на отсутствие формальной подчиненности, никто бы в исходе разбирательства не сомневался.

Алексей Соломин:

Не вижу проблемы с Мединским, но есть проблема с ученым корпусом. В отношении к Мединскому все давно определились. Историки вряд ли будут серьезно воспринимать его научную позицию, брать ее в работу или даже спорить с ним. Это страшно для репутации ученого, но Мединский этой репутацией не дорожит, а дорожит своей политической репутацией. А вот как относиться к тем ученым, которые спасали его степень? И прежде всего к тем, которые действовали не по совести, не верят в ценность его работы, но отстаивают эту ценность? Что же с их научной репутацией? Что с репутацией российской науки, если ты до конца не знаешь, принималось ли решение об утверждении той или иной работы по конъюнктурным соображениям, по дружбе, по любви или из страха, или оно принималось исходя из научной ценности? Сегодняшний выбор ВАКа - это право измерять масштаб российской науки в мерах веса

Иван Курилла:

Понимаете ли, друзья, это ведь уже совсем не вопрос репутации Мединского. Это вопрос о функциональности ВАКа. Выполняет он функцию поддержания научных стандартов или нет.

Теперь видно, что нет. Бюрократия сожрала то, что, возможно, было когда-то живым в Высшей аттестационной комиссии, и тем самым уничтожила ее будущее (как она делает и со всем остальным, к чему прикасается).

И да, - теперь требование отмены "утверждения ВАКом" и переход к университетским диссертациям становится еще более обоснованным.

Константин Эггерт:

Представьте себе, сколько ж работы предстоит, и, в целом, относительно скоро. Сколько вакансий придётся заполнять: ВАК - всех уволить, МИД - всех уволить, далее - везде... #Мединский #ВАК

Глеб Морев:

В стране разрушены все институции. Надо ли удивляться, что ВАК в их числе?

Пётр Милованов:

История с Мединским в очередной раз является свидетельством отсутствия нормально работающих институтов. Именно построение институтов, а не мостов, трубопроводов, стадионов есть функция власти. Нынешний президент точно не будет нам никакие институты строить, он уже столько сломал. По этому нам нужен новый президент, который поставит и выполнит эту сложную задачу.

Станислав Минин:

Надежда тоже жила недолго.

Защищайте диссертации, друзья.

Будьте сами уверены в том, что они у вас добросовестные и научные.

Потому что президиум ВАК сегодня поспособствовал дискредитации ученых степеней - и, в частности, степеней по истории.

Скажешь человеку, что ты к.и.н. (я, например, к.и.н.) или д.и.н., и он вправе думать, что ты хрень написал про Лютера с латынью или заявил где-нибудь про национальные интересы как абсолютный стандарт истинности и достоверности исторического исследования, а степень тебе дали, потому что хорошо договорился.

Доказывай потом, что история - наука. Кто тебе поверит, если есть такие доктора и до защиты - не то, что до присуждения степени - допускаются такие диссертации.

Николай Руденский:

По словам академика Чубарьяна (цитирую приблизительно по "Эху Москвы"), президиум ВАК не рассматривал диссертацию Мединского по существу, а только решал вопрос о том, надо ли лишить его степени. И решил, что не надо, - "чтобы не создавать прецедента".

Вот так же, наверное, надо было поступить и после смерти Сталина: не морочить себе голову над тем, были ли виновны его жертвы, а просто решить, надо ли отменять вынесенные им приговоры. И прийти к выводу, что не надо, - от таких прецедентов добра не жди.

Татьяна Мэй:

Вся лента пестрит: "Президиум ВАК решил сохранить ученую степень Мединского". Не то, не то. Мединского и так все знают как облупленного. В том числе знают, что он обычный проходимец. Осталась при нем докторская степень или нет. Министр-прощелыга войдет в историю РФ как смешной и стыдноватый казус десятых годов. Лишняя хромосома позднепутинского периода.

А вот фамилии четырнадцати ученых мужей, проголосовавших против лишения степени, прикрыты этим безличным "президиумом". Нет уж извините. Они должны быть перечислены. Пусть каждый из них прославится. Чтобы когда через несколько лет - два, пять, десять, двадцать, - их будут, скажем, назначать на должность, награждать, да просто цитировать, - можно было залезть в гугл и узнать нетускнеющие подробности. Как с губернатором Псковской области. Тыц - и вся страна теперь в курсе, что он грабил по лесам несчастных бизнесменов.

Сергей Голунов:

Надо полагать, теперь следует ждать ухода в отставку подавляющего большинства членов экспертного совета ВАК по истории? А как еще если топ-эксперты в своей области принимают решение, а президиум отвергает его даже не дипломатично (могли бы придумать что-то вроде "недостаточно убедительно"), а с грубой формулировкой "необоснованно". Может быть еще и коллеги из других советов присоединились бы к историкам в знак солидарности?

Пусть тогда ВАК набирает в обновленные экспертные советы остепененных депутатов, губернаторов и прочих уважаемых людей. Они несомненно будут принимать только обоснованные решения.

Дмитрий Гудков:

Президиум ВАК признал, что диссертация Мединского — норм.

Мединский — доктор наук.

Кадыров — герой России.

Путин — президент страны.

Все так.