Президиум ВАК рекомендовал не лишать Мединского ученой степени

Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) признал несостоятельными претензии к диссертации министра культуры России Владимира Мединского и рекомендовал не лишать его ученой степени доктора исторических наук. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, участвовавший в закрытом для прессы заседании президиума в пятницу.

14 человек проголосовали за то, чтобы оставить Мединскому докторскую степень, шестеро - высказались против, сообщил собеседник агентства.

Министр культуры впервые лично присутствовал на заседании по своей диссертации.

В апреле 2016 года группа ученых потребовала лишить Мединского докторской степени, утверждая, что его диссертация является ненаучной и абсурдной. В начале октября этого года члены экспертного совета ВАК также пришли к выводу, что в диссертации на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков" Мединский "не открыл ничего нового" . Эксперты рекомендовали лишить министра культуры степени доктора исторических наук.

Окончательное решение о том лишать или нет Мединского ученой степени, должно принять Министерство образования и науки.