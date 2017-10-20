"У нас общий враг – Путин"

Кубанская активистка Дарья Полюдова, осужденная на два года за призывы к сепаратизму и экстремизму, 20 октября вышла на свободу из колонии-поселения в Новороссийске. Она отбыла полный срок наказания, назначенный ей судом. Сразу после выхода на свободу активистка заявила, что после короткого отдыха намерена поехать в Москву, чтобы продолжить борьбу.

28-летняя Дарья Полюдова провела полтора года в колонии-поселении №10 в Новороссийске. В декабре 2015 года Октябрьский суд Краснодара признал ее виновной в призывах к экстремистской деятельности и к сепаратизму за публикации в социальной сети "ВКонтакте", в марте 2016 года вышестоящий суд подтвердил это решение, и Полюдова была отправлена в колонию.

В исправительном учреждении у активистки начались проблемы с другими заключенными. Мать Дарьи Полюдовой – Татьяна – в интервью Радио Свобода рассказывала, что сначала ее дочь "угнетали морально" – делали замечания, перекладывали ее вещи, потом началось и физическое давление.

В интервью Радио Свобода Дарья Полюдова подробнее рассказала о том, какому давлению подвергалась в исправительном учреждении, поделились планами на будущее – открыть юридическую фирму и продолжить гражданскую активность и оценила вероятность присоединиться к политическому протесту Алексея Навального:

– Конечно, я рада, что вышла на свободу спустя полтора года, рада, что могу спокойно передвигаться без сопровождения сотрудника по городу, что я могу свободно ездить на машине, а сзади нет оперов в пятнистой форме.

– Тревожные новости приходили в последние дни, говорили, что вы не выходили на связь. Что происходило? Как вам дались эти последние несколько дней перед освобождением?

Почему-то тогда все осужденные нормально звонили, а у меня, оказывается, проблемы с "Зонателеком"

​– Всем осужденным выдаются карточки "Зонателеком". В эти карточки вбиваются номера, на которые ты можешь звонить. Раньше я могла спокойно звонить адвокату, маме, Виктору Чирикову. А где-то в конце сентября, по-моему, числа с 26-го, я три дня звонила на номера Виктора Чирикова, мамы и адвоката, и в телефоне говорили, что "по решению администрации вы не можете звонить на данный номер". Причем я не могла ошибиться в номере, я не раз вводила их в течение трех дней. Я могла позвонить папе, и я ему рассказала, что такая ситуация. Папу тогда не заблокировали. Но администрация никак не реагировала. Они говорили, что это проблема "Зонателеком". Почему-то тогда все осужденные нормально звонили, а у меня, оказывается, проблемы с "Зонателеком". Я тогда в последний раз объявила голодовку. Держала ее недолго, двое с половиной суток, потому что я уже устала от этих голодовок и решила под конец срока сильно не мучить себя. Когда я объявляла третью голодовку, у меня желудок болел. Однако это не помогло. Но все-таки под конец они или раздобрились, или еще что-то, дали мне новую карточку, но однако, я могла звонить только маме. Номер Виктора Чирикова был заблокирован. Остальные номера я не проверяла.

В последнее время на меня кучу рапортов понаписали, выговоры всякие понадавали. Продолжала до последнего дня меня провоцировать Капуш – схватила за горло, не душила, а схватила за горло. Видимо, она хотела, чтобы я устроила драку с ней, просто чтобы потом говорить, вот какая революционерка драчунья или еще что-нибудь.

– Как вы считаете, почему вокруг вас в колонии сложилась такая ситуация? Почему другие заключенные так агрессивно к вам относились и пытались провоцировать на что-то?

​– Я знаю почему. Возьмем осужденную Капуш. Я могу точно сказать, что она работала на оперчасть, на Олега Александровича – это замначальника колонии. Он раньше был опером, а теперь за год взлетел до замначальника. Причем при нем ужесточился режим. Раньше люди могли спокойно выходить в город, те, кто живет в Новороссийске, на день. При нем это убрали. При нем убрали выезды в магазин и за вещами. В общем, ужесточился режим. А Капуш... Я сама много раз видела, как она ходила в оперчасть. Лукашук, которая тоже меня била, сидела целыми днями и до сих пор сидит у начальников отряда, пишет им на компьютере. Это все началось с декабря месяца, когда надо мной начали издеваться. Поэтому я и начала объявлять голодовку. Администрация начала на меня наезжать: "Вот ты вину не признала. Ты призывала к революции, а они всего лишь украли курицу. Ты сама всех провоцируешь". Я так понимаю, что это все было по заданию администрации.

Администрация начала на меня наезжать: "Вот ты вину не признала. Ты призывала к революции, а они всего лишь украли курицу"

​– То есть вас прессовали фактически из-за того, что вас признали политической заключенной?

– Я не знаю, почему администрация начала на меня наезжать, своих провокаторов посылать. То, что меня признали политической заключенной? Нет, не из-за этого. Я думаю, что просто на них, может быть, надавили фээсбэшники или еще кто-то сверху. Потому что первое время, до декабря месяца, они ко мне более-менее нормально относились.

– Вы были в колонии-поселении, но упомянули, что там режим был достаточно строгий. Как проходил ваш день в колонии? Что вы могли делать, что не могли делать?

– Подъем в 6 утра. Потом зарядка где-то с 6:15 до 6:25. Завтрак. Когда я работала, я шла на работу. Но меня последний раз уволили из-за третьей голодовки незаконно. Но меня это не волнует, я все равно по этому поводу написала жалобу в прокуратуру. Потом построение в 9 утра. А потом занимайся, чем хочешь, только нельзя сидеть на спальном месте. В 8 вечера построение. Таким образом день проходил. Ну, обед, ужин. Я там читала Карла Маркса, Ленина.

– Какие у вас есть планы на ближайшее время?

– На данный момент я хочу некоторое время отдохнуть. Естественно, я буду писать и про колонию всю информацию, как я отбывала наказание, про условия содержания, про нарушения. Все это я буду писать. Но сейчас я немного отдохну и дальше буду продолжать борьбу.

Я хочу открыть свою юридическую консультацию. Потому что мне не дадут работать

​– По профессии вы юрист. Вы как-то будете работать в этой сфере?

– Если честно, я хочу открыть свою юридическую консультацию. Потому что мне не дадут работать самой. Постоянно будут сообщать работодателям, кто я, чем занимаюсь. Такое уже было, начиная с 2012 года.

– После освобождения вы сказали, что собираетесь в Москву приехать, продолжать отстаивать свои позиции. Есть представление, как это все в Москве будет происходить? Вы присоединитесь к какому-то движению? Или будете самостоятельно?

– Я пока состою в Объединенной коммунистической партии. Скорее всего, я буду делать свое левое движение, потому что сейчас, как я понимаю, Сергей Удальцов в "Крымнаш". Это мне сказали, сама я не видела.

– А вы считаете, Крым чей?

Крым незаконно аннексировали, с нарушением норм международного права

– Крым незаконно аннексировали, с нарушением норм международного права. Я так считаю. Крым не наш, так скажем. Я просто осталась в России, чтобы больше людей набрать, сторонников, которые за революционный путь, за путь к социализму.

– А та группа людей, которая формируется вокруг Алексея Навального, они вам не близки? Вы не будете поддерживать это движение?

– Навальный либеральных взглядов. Но это не значит, что я буду как-то отрекаться. Мы все равно будем сотрудничать. Пока у нас общий враг – это Путин.

– Но мыслей уехать из России и жить в эмиграции у вас нет?

– Если бы я захотела уехать, я бы уехала, когда была под подпиской о невыезде. Я тогда еще решила остаться. Если взять Ленина, то Ленин уехал из России тогда, когда у него была уже большая организация, когда люди могли выполнять его поручения. Нужно, чтобы были люди, которые могли продолжить дело, а тут их просто мало, – заключает Дарья Полюдова.

Кубанскую активистку, организатора "Марша за федерализацию Кубани", осудили за несколько постов в социальной сети "ВКонтакте". Следствие и суд сочли экстремистскими перепост картинки с текстом "Этнические украинцы Кубани хотят присоединиться к Украине" и запись, в которой Полюдова возлагает ответственность за все теракты и беды в России на Владимира Путина и вопрошает, почему россияне, подобно украинцам, не могут свергнуть режим. Дарья Полюдова вину не признавала и заявляла, что ее преследуют за политические взгляды. В апреле суд отказал ей в условно-досрочном освобождении. Из-за жестокого обращения в колонии Полюдова несколько раз объявляла голодовку. Правозащитный центр "Мемориал" включил Дарью Полюдову в список политических заключенных.