Глава Минобороны России принял участие в военном параде в Белграде

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Сербию, чтобы обсудить вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества. Среди собеседников российского министра – его сербский коллега Александр Вулин и президент страны Александр Вучич.

Сегодня же в Сербии начались учения "Свобода 2017", приуроченные к 73-й годовщине освобождения Белграда от фашизма. Для участия в военном параде в честь этой даты в Белград была направлена российская авиационная группы "Стрижи". Шойгу также примет участие в этом мероприятии.

Накануне Россия доставила в Сербию шесть истребителей МиГ-29, которые, по утверждениям Шойгу, послужат "гарантом независимости и безопасности" этой страны. Эти самолеты, нуждающиеся в модернизации, переданы Белграду в рамках военно-технической помощи. О том, что Россия планирует направить в Сербию истребители, а также 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2, стало известно в декабре 2016 года.

Президент Вучич заявлял, что Сербия продолжит усиливать свою обороноспособность, несмотря на "возможное внешнее давление". Ведя переговоры о вступлении в Евросоюз, сербское правительство до сих пор демонстрировало намерение строить традиционно близкие отношения с Россией на рациональной основе. В то же время Белград отказался присоединиться к санкциям из-за аннексии Крыма, что было бы негативно воспринято сербским общественным мнением.

Россия хотела бы развивать с Сербией более тесное "стратегическое партнерство". Однако некоторые чувствительные вопросы не удается урегулировать. Среди них – предоставление дипломатического иммунитета сотрудникам Российско-сербского гуманитарного центра в Нише, который, как опасаются оппоненты российской политики на Балканах, имеет негуманитарные амбиции.