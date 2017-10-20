Васильева: Мединский сумел переубедить часть членов ВАК

Глава министерства образования России Ольга Васильева утверждает, что ответы министра культуры Владимира Мединского изменили мнение части членов президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в его пользу.

Мединский лично присутствовал в пятницу на закрытом заседании президиума ВАК, рассматривавшем вопрос о лишении его ученой степени доктора исторических наук. По данным "Интерфакса", при голосовании 14 членов президиума выступили против лишения степени, а 6 - за. Васильева утверждает, что ответы министра культуры были "правильными и четкими" и продемонстрировали "глубокие знания".

Ольга Василева заявила, что окончательное решение о том, лишать ли Мединского ученой степени, ее министерство примет в течение двух недель, - сообщает РИА Новости. Ранее она уже высказывалась против лишения Мединского степени - вопреки мнению экспертного совета ВАК по истории.

Группа ученых, которая требовала лишить Мединского докторской степени, указывает на низкий научный уровень его диссертации, ее политическую ангажированность и пренебрежение источниками. Решение президиума ВАК раскритиковал в пятницу научный руководитель Государственного архива Сергей Мироненко - сообщает РБК.



Сам Мединский заявил в пятницу, что намерен издать часть своей диссертации "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков" в виде книги, как он выразился, "с целью популяризации исторических знаний".