Доктор патриотических наук

Президиум Высшей Аттестационной Комиссии РФ отверг претензии ученых к диссертации министра культуры Владимира Мединского "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков". Методы соискателя удивили ученых. Мединский проверял достоверны иностранные источники или нет, "взвешивая их на весах интересов России"

Ведомство рекомендует Минобрнауки оставить за Мединским степень доктора исторических наук, несмотря на решение Экспертного Совета ВАК и многочисленные публикации, в которых ставилась под сомнение процедура защиты диссертации. 14 голосов - "за", 6 - "против", - сообщил источник "Интерфакса". На заседании впервые присутствовали и выступали посторонние "эксперты" - защитники министра, - сообщают "Ведомости".

Советник Президента и бывший министр науки Андрей Фурсенко фактически приказал: "По этому вопросу была проведена вся предусмотренная законом процедура, в рамках которой принято решение. Поэтому, нравится это решение или нет, с ним нужно согласиться",

Какие уроки будут извлечены из скандала? Нужны ли чины и степени в науке? Обсуждают историки профессор, доктор исторических наук Андрей Юрганов, профессор, доктор исторических наук Олег Будницкий, старший научный сотрудник ИРИ РАН Игорь Курляндский, глава фонда "Возрождение" Юрий Бондаренко.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир 20 октября в 19:05