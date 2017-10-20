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Поклонская заявила, что у неё нет украинского гражданства

Наталья Поклонская

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская отрицает наличие украинского гражданства. По словам Поклонской, указ о лишении ее гражданства Украины подписал еще бывший президент страны Виктор Янукович, который, как утверждает депутат, в то время "находился в Ростове и был легитимным президентом".

В пятницу, 20 октября, украинские власти сообщили, что ни одно из ведомств страны не посылало запросов на лишение Поклонской гражданства. По данным издания "Украинская правда", администрация президента направила обращение о гражданстве депутата Госдумы в Миграционную службу и МИД.

До аннексии Россией Крыма в 2014 году Поклонская работала в органах прокуратуры Украины, а также занимала пост прокурора республики. Весной 2014 года российские власти назначили ее "прокурором республики Крым". Поклонская инициировала запрет деятельности Меджлиса в России в 2016 году. В настоящее время она занимает пост депутата Государственной Думы России. По российским законам с двумя гражданствами в парламент избираться нельзя.

На Украине в отношении Поклонской заведены два уголовных дела: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымско-татарского народа. Она также числится в санкционных списках Европейского союза, Австралии, Швейцарии, Лихтенштейна и Норвегии.

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