"Мемориал" признал Дениса Бахолдина политзаключенным

"Мемориал" признал политическим заключенным активиста Дениса Бахолдина, арестованного по обвинению в участии в "Правом секторе", который считается в России экстремистской организацией.

Правозащитники считают обвинения беспочвенными, поскольку в основу решения Верховного суда России о запрете "Правого сектора" "положены домыслы и непроверенные факты... Исходя из этого, мы полагаем, что Бахолдин лишен свободы при отсутствии реального правонарушения. Борьба с "Правым сектором" – одна из разновидностей "охоты на ведьм" в современной России. Это часть политической кампании, напрямую связанной с российско-украинским конфликтом. Мы требуем освободить Дениса Бахолдина", – говорится в заявлении "Мемориала".

Бахолдина, эмигрировавшего на Украину, задержали в марте на границе, когда он направлялся в Россию повидать мать. Его избили, требуя признательных показаний. Он их не дал и отказался от участия в следственных действиях. Сейчас Бахолдин находится в СИЗО в Брянске.

Активист принимал участие в антивоенных пикетах и ежемесячных акциях в поддержку политзаключенных в России. Его неоднократно задерживала полиция, дважды он отбывал административное наказание. После переезда в Киев участвовал в пикетах солидарности с российскими политзаключенными.