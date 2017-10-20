Навальный собирает деньги на выплату штрафов активистами

Оппозиционер Алексей Навальный собирает деньги на выплату штрафов, наложенные судами на 76 задержанных в ходе протестных акций 26 марта, 12 июня и 7 октября.

На своём сайте Навальный пишет, что в одиночку активисты не смогут заплатить эти незаконные - по его словам - штрафы. На это необходимо собрать более 840 тысяч рублей.

Оппозиционер сообщает, что ранее удалось помочь 174 оштрафованным, на что было собрано 2 с лишним миллиона рублей. В кампании приняли участие более 3 тысяч двухсот человек.

Всего - по данным Навального - в основанный им Фонд борьбы с коррупцией и его избирательный штаб обратились за юридической помощью свыше тысячи двухсот человек.