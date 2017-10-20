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При вызове "скорой" для Марьянова было нарушение

Актёр Дмитрий Марьянов

Глава Минздрава Московской области Дмитрий Марков признал нарушения при приёме вызова "скорой помощи" для актёра Дмитрия Марьянова, умершего 15 октября в городе Лобня в возрасте 47 лет.

Марков заявил в пятницу "Интерфаксу", что диспетчер не должна была сопровождать разговор личными комментариями. Она уволилась по собственному желанию.

В пятницу же "Интерфакс" со ссылкой на осведомлённый источник сообщил что - по предварительным данным экспертизы - алкоголь в крови актёра не обнаружен.

Ранее СМИ сообщали, что Марьянову стало плохо в расположенном в Лобне реабилитационном центре "Феникс", который - согласно его сайту - занимается детоксикацией и лечением химической зависимости.

Сотрудники центра сначала вызвали "скорую", но тут же отменили вызов и повезли актёра на своём транспорте. По дороге Марьянов скончался. Причиной смерти, как сообщалось, стал оторвавшийся тромб. Согласно нескольким источникам, он лечился от тромбоза.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности - ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

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