В Польше вступили в силу поправки к закону о декоммунизации

В Польше 21 октября официально вступают в действие поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма и других тоталитарных режимов. Закон запрещает называть улицы и учреждения в честь людей или событий, связанных с коммунистическим строем. В России его называют законом о сносе советских памятников, поскольку он предполагает демонтаж статуй и обелисков советского времени.

Закон действует в стране с апреля прошлого года. Летом президент Польши Анджей Дуда подписал ряд дополнений к нему. Поправки расширяют список памятников - теперь он распространяется также на обелиски, барельефы и памятные доски. Под демонтаж, по разным оценкам, могут попасть около 500 мемориальных объектов, половина из них посвящена Красной армии.

Городские власти должны в течение года переименовать улицы и площади, а также снести памятники, признанные наследием коммунизма. В том числемонументы, которые поставили в Польше в честь советских солдат. Закон не коснется кладбищ, на которых захоронены погибшие красноармейцы.

В России считают, что закон оскорбляет память шестисот тысяч солдат Красной Армии, которые погибли при освобождении Польши во Второй мировой войне. Ранее МИД России назвал принятие нового польского закона сознательной провокацией и заявил, что в отношении Польши могут быть приняты меры "ассиметричного характера".