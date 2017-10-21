Правительство Мальты: "Убийство журналистки – дело чрезвычайной важности"

Правительство Мальты назвало инцидент с гибелью журналистки Дафне Каруаны Галиции, "делом чрезвычайной важности". За информацию о ее убийцах объявлено вознаграждение в 1 миллион евро. Журналистка расследовала возможные коррупционные связи властей.

В последнее время Дафне Каруана Галиция занималась расследованием в отношении премьер-министра страны Джозефа Муската и двух его ближайших помощников. Репортёр подозревала высших чиновников в причастности к коррупции. Она также установила, что супруге главы правительства Мишель Мускат принадлежит панамская офшорная компания Egrant.

Журналистка погибла 16 октября. Сработало дистанционно управляемое взрывное устройство, установленное в арендованном ею автомобиле.

Ранее награду в 20 тысяч евро за любые сведения об организаторах и исполнителях преступления пообещал основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж.