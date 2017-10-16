На Мальте убита журналистка, обвинившая семью премьера в коррупции

На Мальте погибла журналистка Дафне Каруана Галиция, которая на основании "Панамского архива" обвиняла в коррупции семью премьер-министра страны Джозефа Муската. Машина журналистки взорвалась вскоре после выезда Галиции из дома.

Причина взрыва пока неизвестна. За несколько дней до гибели журналистка сообщила полиции об угрозах в своей адрес, пишет The Times of Malta.

Премьер-министр Джозеф Мускат назвал гибель Каруаны Галиции "варварским нападением". Он заявил, что Мальта попросила Федеральное бюро расследований США о помощи в расследовании произошедшего.

Международный консорциум журналистов-расследователей в прошлом году опубликовал так называемый "Панамский архив" – данные о коррупции в высших эшелонах власти в нескольких странах мира. Каруана Галиция на основании этих документов заявила, что жена премьер-министра Мальты, предположительно, владеет офшорной компанией, которая получала деньги от властей Азербайджана.

В сентябре международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовал доклад, согласно которому власти Азербайджана через фиктивные компании в Великобритании "отмыли" почти 3 миллиарда долларов. Эти деньги были потрачены, в частности, на взятки европейским политикам, которые лоббировали интересы Азербайджана в Евросоюзе и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в стране.

Значительная часть "Панамского архива" посвящена России: в документе утверждается, что окружение президента Владимира Путина только через панамские офшорные компании "отмыли" более двух миллиардов долларов. В Кремле отвергают эти обвинения.