Дональд Трамп оплачивает своим помощникам расходы на адвокатов

Президент США Дональд Трамп выделит, по меньшей мере, 430 тысяч долларов своих собственных средств на оплату адвокатов, которых были вынуждены нанять его бывшие или нынешние помощники, попавшие под расследования в связи с вмешательством России в прошлогоднюю избирательную кампанию.

Об этом сообщили в субботу представители администрации. На эти же цели избирательный штаб Трампа и Национальный комитет Республиканской партии потратили с начала года более 2-х миллионов долларов, из них почти 238 тысяч — на юридические услуги, оказанные сыну президента Дональду Трампу — младшему.

В число бенефициаров личных пожертвований президента не попадают ни бывший помощник по национальной безопасности Майкл Флинн, ни бывший руководитель избирательного штаба Пол Манафорт, так как оба находились под наблюдением ФБР еще до назначения спецпрокурора Роберта Мюллера.

Между тем, президент Трамп в своих последних твиттах вновь заявил, что расследования о связях его штаба с Россией являются "фейком", и потребовал от компетентных органов немедленно раскрыть источники финансирования компромата, который собрал на него бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил. "Кто оплатил это дискредитированное досье: Россия, ФБР или демократы?", - написал Трамп.