Сто лет гонений

Освобождение двух самых знаменитых (из, увы, уже десятков) крымскотатарских активистов, подвергающихся в России политическим репрессиям, Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, принесло огромное облегчение. Но это событие и заставляет вспомнить о том, что многие крымские узники еще томятся за решеткой. Заместитель главы комитета Государственной Думы по делам национальностей Руслан Бальбек заявил: "Президент Российской Федерации, исповедуя принципы гуманизма, помиловал" Чийгоза и Умерова. Однако на помилование их внезапная высылка совсем не похожа: прямо из камеры с вещами на рейс в Турцию (сами они даже не знали, куда летят, думали, что в Сибирь), так не милуют... Уже высказываются опасения, что вернуться в Крмы Чийгозу и Умерову не позволят - как не удалось это до сих пор лидерам крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову, фактически изгнанным из Крыма новыми "хозяевами".

Все это очень грустно, и заставляет вспомнить историю. Сто лет назад съезд крымско-татарских организаций принял решение о созыве Курултая, который в ноябре 1917 года провозгласил Крымскую народную республику. Во главе ее встал муфтий и поэт Номан Челебиджихан, заявивший: "Цель Курултая… основать на прекрасном острове Крым настоящую цивилизованную Швейцарию. Курултай думает не только о крымских татарах, но обо всех народах, на протяжении веков по-братски живущих вместе с ними. Курултай приглашает их работать вместе, будет идти с ними рука об руку. Крымские татары будут играть в этом деле не роль руководителя, но роль зачинателя, инициатора".

Мечте этой не суждено было сбыться: почти сразу же произошли столкновения со сторонниками большевиков, в Крыму начался массовый красный террор. Тысячи жителей полуострова в январе-марте 2018 года были убиты; в Севастополе, Евпатории, Феодосии, Ялте и других городах "революционные матросы" Черноморского флота расправлялись со всеми, кто им не нравился. Был убит и Номан Челебиджихан, Крымская народная республика не успела стать реальностью. Через четверть века крымско-татарские жители полуострова, как и многие другие народы, "на протяжении веков по-братски жившие вместе с ними" (греки, болгары, армяне, цыгане, немцы, итальянцы), подверглись массовым репрессиям – из Крыма их депортировали в республики Центральной Азии, а потом десятилетиями не позволяли вернуться на родину. Крымско-татарские активисты боролись с дискриминацией все годы советской власти, добиваясь своего права – жить в Крыму, говорить на родном языке, создавать органы самоуправления.

Сейчас, как и сто лет назад, крымско-татарский народ остается "зачинателем" борьбы за права жителей Крыма. Вот яркий пример: более сотни пикетчиков, вышедших 14 октября на трассы и дороги Крыма с плакатами, призывающими прекратить репрессии мусульман и крымско-татарских активистов. Трагическая история гонений продолжается, после 2014 года десятки представителей крымско-татарского народа подверглись политическим репрессиям со стороны российских властей. Все те, кто хотят сохранить верность своему народу, его представительному органу Меджлису (избираемому Курултаем), вере, языку и культуре, подвергаются в аннексированном Крыму дискриминации.

Комитет ООН по ликвидации всех форм расовой дискриминации выразил обеспокоенность по поводу нарушений прав человека в Крыму: это запрет представительного органа крымско-татарского народа, преследования крымских татар, включая уголовные и административные дела, исчезновения, массовые обыски, допросы и другие формы давления, закрытие СМИ на крымско-татарском языке, ограничения на изучение и использование крымско-татарского и украинского языков. Комитет рекомендовал правительству России обеспечить беспрепятственный доступ Офиса Уполномоченного ООН по правам человека на территорию Крыма, отменить все административные и законодательные меры, направленные на дискриминацию этнических групп, расследовать нарушения прав человека и компенсировать причиненный вред.

Завоевания, присоединения, захваты новых территорий – увы! – часто не учитывали прав жителей и коренных народов

Вслед за этим и Комитет ООН по социально-экономическим и культурным правам по результатам своей сентябрьской сессии опубликовал замечания в адрес РФ. Приняв во внимание сообщения правозащитников (отчет антидискриминационного центра "Мемориал" поддержала организация "КрымSOS") о системной дискриминации крымских татар и украинцев в аннексированном Крыму, в том числе о нарушении прав тех, кто не отказался от украинского гражданства, комитет призвал власти РФ обеспечить реализацию социально-экономических и культурных прав этих групп. Российской Федерации постоянно напоминают и о необходимости следовать резолюции ООН, обязавшей Москву восстановить в правах Меджлис крымско-татарского народа, ранее объявленный в РФ "запрещенной организацией".

Выполнение этих рекомендаций – необходимое и реальное условие соблюдения прав человека. Этого и нужно добиваться, а не обсуждать нелепые предложения "выкупить Крым" – у кого можно купить то, что не продается?! Да если бы и продавалось, как Аляска когда-то, то что бы стало с теми, кто живет в Крыму, подвергаясь преследованиям и дискриминации? Их, что ли, тоже предлагается "продать"? Завоевания, присоединения, захваты новых территорий – увы! – часто не учитывали прав жителей и коренных народов. Пора, наконец, понять: права людей прежде всего, уж потом военные, стратегические и экономические интересы держав.

Стефания Кулаева – эксперт Антидискриминационного центра "Мемориал"

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