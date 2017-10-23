США аннулировали визу главе Hermitage Capital Уильяму Браудеру

Власти США аннулировали визу британского предпринимателя, сооснователя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера после того, как Россия внесла его в базу Интерпола. Об этом Браудер написал в твиттере.

Бывший посол США в России Майкл Макфолл назвал эту ситуацию "возмутительной" и призвал президента США Дональда Трампа и Госдепартамент "не присоединяться к кампании Путина против Браудера".





22 октября, стало известно, что Россия с пятой попытки смогла внести Уильяма Браудера в список Интерпола. Российские власти обвиняют главу фонда Hermitage Capital в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов. Он был заочно арестован.

Сам Браудер убежден, что его преследование связно с делом погибшего в ноябре 2009 года в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, который раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета.

Браудер был одним из инициаторов принятия в США "закона Магнитского". Документ был принят Конгрессом США в конце 2012 года и позднее расширен. Он предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. На прошлой неделе к "акту Магнитского" присоединилась Канада. Президент Путин назвал действия Оттавы неконструктивными политическими играми. По его словам, эта тема используется на Западе для "раздувания антироссийской истерии".