Губернатор Мурманской области Марина Ковтун жалуется на травлю

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун отказалась комментировать недавнее задержание своего бывшего заместителя Игоря Бабенко до вынесения приговора. Ковтун заявила о давлении на нее со стороны правоохранительных органов. Бывшего чиновника Бабенко обвиняют в мошенничестве, суд отправил его в СИЗО до 17 декабря.

По словам Ковтун, участившиеся проверки связаны со "сливом" в блоги якобы служебных документов. Губернатор расценила эти действия как "политический заказ и травлю с целью дискредитировать существующую власть" и подчеркнула, что не покинет свой пост. Ковтун состоит в бюро высшего совета партии "Единая Россия".

Как отмечает корреcпондент Радио Свобода, губернатор, вероятно, имела в виду документы из "черной бухгалтерии" Георгия Благодельского. Это чиновник из бюджетного учреждения, которое обеспечивает деятельность областного правительства. Жена Благодельского отправила документы в несколько редакций. В них говорится о тратах бюджетных средств, предназначенных для социальных проектов, на личные нужды губернатора и ее ближайшего окружения. Сам Благодельский является фигурантом уголовного дела.