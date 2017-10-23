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Губернатор Мурманской области Марина Ковтун жалуется на травлю

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун отказалась комментировать недавнее задержание своего бывшего заместителя Игоря Бабенко до вынесения приговора. Ковтун заявила о давлении на нее со стороны правоохранительных органов. Бывшего чиновника Бабенко обвиняют в мошенничестве, суд отправил его в СИЗО до 17 декабря.

По словам Ковтун, участившиеся проверки связаны со "сливом" в блоги якобы служебных документов. Губернатор расценила эти действия как "политический заказ и травлю с целью дискредитировать существующую власть" и подчеркнула, что не покинет свой пост. Ковтун состоит в бюро высшего совета партии "Единая Россия".

Как отмечает корреcпондент Радио Свобода, губернатор, вероятно, имела в виду документы из "черной бухгалтерии" Георгия Благодельского. Это чиновник из бюджетного учреждения, которое обеспечивает деятельность областного правительства. Жена Благодельского отправила документы в несколько редакций. В них говорится о тратах бюджетных средств, предназначенных для социальных проектов, на личные нужды губернатора и ее ближайшего окружения. Сам Благодельский является фигурантом уголовного дела.

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