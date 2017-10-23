Transparency: руководители театров Москвы платят гонорары сами себе

Центр "Трансперенси Интернешнл – Россия" опубликовал расследование о конфликте интересов в московских театрах. По данным организации, руководители по меньшей мере четырнадцати театров выплачивают гонорары по госконтрактам сами себе. Среди них – Олег Табаков, Константин Райкин, Олег Меньшиков и Кирилл Серебренников. При этом в "Трансперенси Интернешнл" подчеркнули, что их расследование не имеет отношения к делу "Седьмой студии".





Речь идет о контрактах театров с собственными руководителями на постановку спектаклей, актерскую игру и аренду реквизита. По данным "Трансперенси", за последние четыре года были заключены более 60 таких контрактов на общую сумму почти 100 миллионов рублей. При этом работу планируют и оценивают сами художественные руководители, отмечают авторы расследования. А согласование подобных сделок в правительстве Москвы может быть инструментом влияния на "неудобных" деятелей культуры, считают в "Трансперенси".

После проверки по обращению антикоррупционного центра прокуратура нашла нарушения в трех театрах, среди которых Театр кошек Юрия Куклачева и "Гоголь-центр". В "Трансперенси Интернешнл – Россия" также предложили поправки в законодательство, чтобы избежать подобных конфликтов интересов в дальнейшем. Упомянутые в расследовании театры пока не комментировали публикацию.