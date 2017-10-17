Суд оставил Серебренникова под домашним арестом

Басманный суд Москвы оставил без изменений меры пресечения для всех обвиняемых по делу о хищениях в "Седьмой студии", передает корреспондент Радио Свобода.

Режиссер Кирилл Серебренников, бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и главный бухгалтер компании Нина Масляева останутся под домашним арестом до 19 января 2018. Бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский пробудет в СИЗО до этого же срока.

Ранее суд приобщил к делу показания свидетельницы Ларисы Войкиной, которая рассказала, что в декабре 2014 года уничтожила финансовые документы "Седьмой студии" по поручению Екатерины Вороновой. В ходе заседания Серебренников признал, что бухгалтерия "Седьмой студии" была "в полном хаосе". При этом режиссер подчеркнул, что доказательств хищений в компании в материалах дела нет.

Малобродский, Серебренников, Итин и Масляева обвиняются в хищении бюджетных средств, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". Кроме них по делу проходит продюсер Екатерина Воронова. Она объявлена в международных розыск.

В начале октября суд перевел Масляеву под домашний арест. Она заключила сделку со следствием и дала показания на Серебренникова и Малобродского.

