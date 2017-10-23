Алексей Венедиктов о нападении на Татьяну Фельгенгауэр

В редакции радиостанции "Эхо Москвы" ранена заместитель главного редактора Татьяна Фельгенгауэр. Неизвестный ворвался в редакцию и напал на журналистку с ножом. Она госпитализирована в Институт скорой помощи имени Склифосовского. По словам врачей, Фельгенгауэр в стабильно тяжелом состоянии, однако угрозы жизни нет. Как рассказал главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, неизвестный мужчина брызнул в лицо охранника из газового баллончика, ослепив его, затем побежал по коридору редакции, напал на журналистку, полоснув ее ножом по горлу.