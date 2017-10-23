Хазанов и Куклачев прокомментировали расследование о конфликте интересов

Российские театральные деятели отреагировали на расследование антикоррупционного центра "Трансперенси Интернешнл – Россия". В комментарии для РБК художественный руководитель театра кошек Дмитрий Куклачев и заявил, что все контракты театра заключались в соответствии с законом. А руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов подтвердил, что работал в качестве актера по дополнительным контрактам, но "не занимался бухгалтерией". "Трансперенси Интернешнл" в своей публикации обратила внимание на "конфликт интересов" в московских театрах.

По данным организации, руководители по меньшей мере четырнадцати театров выплачивают гонорары по госконтрактам сами себе. Среди них – Олег Табаков, Константин Райкин, Олег Меньшиков и Кирилл Серебренников. Согласование подобных сделок в правительстве Москвы может быть инструментом влияния на "неудобных" деятелей культуры, считают в "Трансперенси". Эксперты подчеркивают, что решение о дополнительных гонорарах для художественных руководителей должны принимать независимые от них сотрудники.

В театрах рассказали, как пытаются избежать нарушений. К примеру, в театре кошек Куклачева сдают помещение бесплатно, а директор театра "Новая опера" не получает гонорар за выступления в качестве актера. Руководители также жалуются на задержку оформления необходимых документов со стороны властей. "Трансперенси Интернешнл" предлагает изменить законодательство, чтобы избегать конфликтов интересов в дальнейшем.