Уильяму Браудеру разрешили въезд в Соединенные Штаты

Главе фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру разрешили въезд в США. Как сообщил Браудер в своем твитере, его разрешение, позволяющее въехать в США без визы, было восстановлено, и он успешно зарегистрировался на рейс. По словам Браудера, теперь надо "исправить ситуацию с фальшивым ордером Интерпола на арест".

Министерство внутренней безопасности США сообщило в понедельник, что Браудер, рожденный в Америке британский подданный, получил разрешение на въезд в страну 18-го октября, то есть за четыре дня, до того как, по его собственным словам, была аннулирована его американская виза после того, как Россия внесла его в список Интерпола.

Ситуация вызвала гневную реакцию республиканцев и демократов в Конгрессе, потребовавших от администрации немедленно пересмотреть решение по визе Браудера.

Согласно заявлению официальных инстанций, у Браудера никогда не было американской визы, а разрешение на въезд в США ему было выдано еще на прошлой неделе в ускоренном порядке как человеку, находящемуся в так называемой "группе минимального риска".

Уильям Браудер был одним из инициаторов принятия в США "закона Магнитского", названного в память об умершем в СИЗО юристе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, который раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Документ предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.