Ходорковский призвал не бойкотировать выборы президента

Основатель движения "Открытая Россия", бывший совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский призвал не бойкотировать президентские выборы в марте 2018 года.

По мнению Ходорковского, выборы - большое политическое действо. Власть становится более уязвимой, а общество политизируется. Такую возможность надо использовать. Бойкот же, по его словам, эффективен лишь тогда, когда поддерживается существенным числом избирателей, а не смешивается с обычной поездкой на дачу. В 2018 году обычный бойкот это — самооправдание бездействия для обывателя. И попытка "проехаться“ на безразличии избирателей — для политической силы, считает Ходорковский.

Вместо бойкота Ходорковский предлагает демократическим силам добиваться регистрации всех кандидатов, способных собрать голоса. Предавать огласке попытки властей помешать их регистрации. Кроме того, по мнению основателя "Открытой России", важно принять участие в протестном голосовании, то есть отказаться голосовать " за заранее определенного победителя, а не от своих гражданских прав", написал Ходорковский.

Экс-глава ЮКОСа также призвал поддерживать продвижение кандидатами "принципиальных вопросов", важных для будущего России. Такими вопросами он считает децентрализацию страны, независимость судебной системы и главное - поэтапный переход к парламентской форме правления, радикальное сокращение полномочий президента в сфере внутренней политики.

Алексей Навальный, который ранее заявил о намерении участвовать в выборах президента, призвал к бойкоту голосования, если его не зарегистрируют кандидатом.

18 октября о намерении баллотироваться в президенты заявила Ксения Собчак. Она назвала себя кандидатом "против всех".

Выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года. Владимир Путин еще не объявлял о намерении баллотироваться на новый срок.