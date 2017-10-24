Бывший российский офицер вступил в ИГ, спасась от кредиторов - СМИ

Бывший российский офицер Денис Хисамов, мог присоединиться к запрещенной в ряде стран террористической группировке "Исламское государство" из-за проблем с коллекторами. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в окружении Хисамова, а также на членов его семьи. Накануне МВД Таджикистана сообщило об экстрадиции Хисамова из Турции в Душанбе.

Как стало известно "Коммерсанту", в конце 2014 года Хисамов взял в одном из банков кредит на покупку внедорожника BMW. Выплачивать кредит капитан Минобороны России по каким-то причинам не стал. Банк обратился к коллекторам, которые, по словам источников, стали оказывать давление на Хисамова. Тогда он продал автомобиль, на вырученные деньги приобрел поддельный паспорт гражданина Таджикистана и по нему уехал в Турцию, где присоединился к ИГ и принял участие в боевых действиях в Ираке и Сирии.

В тоже время один из близких Хисамова не исключил, что он присоединился к ИГ по идеологическим соображениям. По словам собеседника издания, в последние годы Хисамов "увлекся религиозными идеями" и даже судился с полицейскими, которых он заподозрил в проверке документов из-за его религиозных взглядов.

Денис Хисамов – уроженец Краснодара, имеет высшее образование, кандидат технических наук. С 2004 по 2009 годы работал в Министерстве обороны России. В начале военной карьеры он был начальником службы защиты государственной тайны 274 Научного центра Минобороны. На допросе Хисамов рассказал, что уволился из российской армии в 2009 году. Он был задержан в Турции в апреле.

Российские власти арест Хисамова пока не комментировали.