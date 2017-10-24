Задержаны полицейские, которые до смерти избили задержанного

В Нижнем Тагиле по делу о смерти задержанного после допроса в полиции задержаны двое сотрудников правоохранительных органов. Им предъявлены обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью и превышении должностных полномочий с применением насилия. Фамилии задержанных – Ялунин и Панов, сообщает издание "Медиазона". В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об аресте обвиняемых.

По версии следствия, Ялунин и Панов в конце сентября задержали жителя Нижнего Тагила Станислава Головко. Из отдела полиции задержанного увезли в больницу с множественными травмами головы. 3 октября Головко умер. В МВД заявляют, что полицейские пытались получить от задержанного показания по делу о краже.

По данным проекта "Русская эбола", в России за прошлый год в отделах полиции, изоляторах временного содержания и СИЗО погибли как минимум 99 человек, в 2015 году – почти 200.