Если ответчик — государство. Эфир в 18:05

Как судиться с чиновниками и госструктурами
Ежегодно из российского бюджета гражданам выплачивают десятки миллионов рублей в счет компенсаций за вред, причиненный незаконными действиями или бездействием представителей государственных органов. Легко ли судиться с государством, и кто в итоге расплачивается за нерадивость чиновников?
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