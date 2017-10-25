Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Человек имеет право

Если ответчик — государство. Эфир в 18:05

Как судиться с чиновниками и госструктурами

Ежегодно из российского бюджета гражданам выплачивают десятки миллионов рублей в счет компенсаций за вред, причиненный незаконными действиями или бездействием представителей государственных органов. Легко ли судиться с государством, и кто в итоге расплачивается за нерадивость чиновников?

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Наверх
XS
SM
MD
LG