Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Правосудие

Суд для галочки. Эфир в 18:05

Правозащитник Светлана Шестаева, адвокат Андрей Гривцов и режиссер Максим Кобзев о том, кому выгодно фальсифицировать уголовные дела

Как и для чего фальсифицируют уголовные дела в России? Можно ли добиться привлечения к ответственности недобросовестных полицейских, следователей и судей, участвовавших в фабрикации уголовных дел и вынесении неправосудных приговоров?

В студии Радио Свобода участница движения "Свободу невинно осужденным" Светлана Шестаева, адвокат Андрей Гривцов и режиссер Максим Кобзев.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Наверх
XS
SM
MD
LG