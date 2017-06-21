Суд для галочки. Эфир в 18:05

Правозащитник Светлана Шестаева, адвокат Андрей Гривцов и режиссер Максим Кобзев о том, кому выгодно фальсифицировать уголовные дела
Как и для чего фальсифицируют уголовные дела в России? Можно ли добиться привлечения к ответственности недобросовестных полицейских, следователей и судей, участвовавших в фабрикации уголовных дел и вынесении неправосудных приговоров?
В студии Радио Свобода участница движения "Свободу невинно осужденным" Светлана Шестаева, адвокат Андрей Гривцов и режиссер Максим Кобзев.
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