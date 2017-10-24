Суд арестовал напавшего на журналистку "Эха Москвы"

Пресненский районный суд Москвы оставил под стражей до 23 декабря Бориса Грица, напавшего с ножом на ведущую радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. Ранее следователь сообщила, что напавший на журналистку частично признал вину, но заявил, что не имел умысла на убийство. 23 октября Гриц ворвался в помещение редакции "Эхо Москвы" и ранил журналистку ножом в горло. Он был задержан и передан полиции. В ходе допроса Гриц не смог вразумительно объяснить причину своего поступка. По его словам, журналистка "изводила" его, "используя телепатическую связь".