Французские каталонцы готовы принять испанских собратьев

Французские каталонцы готовы принять лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и его соратников в случае, если им придется покинуть Испанию.

Французские сторонники Пучдемона приготовили около испанской границы дома и квартиры для 200 человек, для него самого готова вилла с бассейном – на случай арестов и преследований со стороны испанских властей.

Об этом заявил Робер Казановас – глава Комитета за самоопределение Северной Каталонии, как называют район проживания каталонцев во французском департаменте Восточные Пиренеи.

Ранее Карлес Пучдемон призвал каталонцев к гражданскому неповиновению в ответ на планы Мадрида ввести прямое правление в регионе, большинство избирателей которого на референдуме 1 октября высказались за независимость. Началось публичное обсуждение возможности создать правительство в изгнании.

Французские каталонцы выступают за расширение их автономии, но не борются за выход из состава Франции.









