В Каталонии предупреждают об опасности гражданского неповиновения

Представители Каталонии заявили в понедельник, что все должностные лица, включая полицию, будут игнорировать попытки Мадрида обеспечить прямое правление в регионе. Испанское правительство прибегло к особым конституционным полномочиям, чтобы отстранить региональное правительство и провести новые выборы, которые будут противостоять стремлению Каталонии к независимости, что уже привело к немалому экономическому ущербу. Голосование в Сенате Испании о введении прямого правления Мадрида в Каталонии намечено на пятницу.

"Дело не в том, что мы откажемся выполнять приказы. Это не личное решение, это решение семи миллионов человек", – заявил глава радиостанции Каталонии Рауль Ромава в интервью Би-би-си. Ромаву спросили, считает ли он, что все учреждения, включая полицию, будут выполнять приказы от каталонских учреждений, а не испанского правительства. "C этой точки зрения я не сомневаюсь, что все государственные служащие в Каталонии будут следовать инструкциям, представленным избранными и законными институтами, которые у нас есть сейчас (в Каталонии)", – сказал он.

Лидеры сепаратистов считают, что референдум, состоявшийся 1 октября, предоставил региону мандат на независимость от Испании. Каталонские власти заявили, что около 90 процентов тех, кто принял участие в референдуме 1 октября, проголосовали за независимость. Но только 43 процента электората и 1 из 3 каталонцев приняли участие в референдуме, причем большинство противников отделения не пришли на него.