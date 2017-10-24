Ксения Собчак назвала Навального "самым успешным политическим проектом"

Ксения Собчак на своей первой пресс-конференции, посвящённой её намерению участвовать в президентской кампании, пообещала добиваться регистрации Алексея Навального в качестве кандидата.

Собчак назвала Навального "самым успешным политическим проектом в стране за последние годы". В случае, если Алексей Навальный будет допущен к выборам, Ксения Собчак выразила готовность присоединиться к его команде.

Ксения Собчак представила участникам пресс-конференции главу своего избирательного штаба политолога и медиаменеджера Игоря Малашенко. Он – один из руководителей избирательной кампании Бориса Ельцина на выборах 1996-го года. Малашенко также стоял у истоков "старого" НТВ, который был уничтожен в начале двухтысячных годов при начале "огосударствления" российских медиа. Полное видео пресс-конференции Ксении Собчак здесь