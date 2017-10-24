Электротеатр Ксении Собчак

Сегодня в "Электоротеатре Станиславский" стартовала предвыборная кампания Ксении Собчак. Ее штаб возглавил один из руководителей предвыборной кампании Бориса Ельцина 1996 года, создатель НТВ Игорь Малашенко.

В состав команды вошли политтехнологи Алексей Ситников, Виталий Шкляров, журналисты Сергей Кальварский, Антон Красовский, политолог Марина Литвинович, экономисты Владислав Иноземцев, Андрей Мовчан, кинодеятель Авдотья Смирнова (супруга Анатолия Чубайса), профессор, доктор юридических наук Елена Лукьянова.

Собчак готова снять кандидатуру в пользу Навального, если его допустят до выборов. На вопрос, чей Крым, Собчак ответила: "С точки зрения международного права – украинский. Точка".

Сегодня же Михаил Ходорковский выступил против бойкота выборов.

Старт кампании в 19:05 обсуждают политик Мария Баронова, экономист Владислав Иноземцев, глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. Ведет передачу Михаил Соколов.