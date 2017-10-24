Чайка попросил генрокурора США возбудить дело против Браудера

Юрий Чайка направил генеральному прокурору США Джеффу Сешнсу два письма с просьбой завести уголовное дело в отношении основателя фонда Hemitage Capital Уильяма Браудера. Об этом сообщает ТАСС.

В своем письме генеральный прокурор России попросил Сешнса расследовать обоснованность принятия "Акта Магнитского". По словам Чайки, акт был принят "исключительно с подачи криминальных лиц".

22 октября Россия внесла Браудера в спискок лик, разыскиваемых "Интерполом". Сегодня стало известно, что за несколько дней до этого ему было выдано разрешение на въезд в США как человеку, находящемуся в так называемой "группе минимального риска". По словам Браудера, теперь надо "исправить ситуацию с фальшивым ордером Интерпола на арест".

Уильям Браудер был одним из инициаторов принятия в США "закона Магнитского", названного в память об умершем в СИЗО юристе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, который раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Документ предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.

