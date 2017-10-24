OCCRP и "Новая газета" изучили источники доходов окружения Путина

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) публикует расследование, посвященное материальным активам ближайшего окружения президента России Владимира Путина. Проект реализован совместно с журналистами "Новой газеты".

В расследовании, в частности, упоминается некая группа "посредников", которые якобы не подозревают, что на них записаны крупные активы. По мнению составителей публикации, не исключено, что деньги "посредников" принадлежат Путину.

Расследование напоминает, что доход российского президента в 2016 году составил около девяти миллионов рублей. Однако авторы документа, считают, что глава России управляет своими активами с помощью сложной и запутанной схемы.

Составители утверждают, что одним из участников финансовой схемы, имеющей отношение к Путину, является Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры Путина Любови Шеломовой. Шеломов является непубличной персоной. Известно, что ему 49 лет. Последние несколько лет он работал специалистом в петербургском филиале госкомпании "Совкомфлот", занимающейся транспортировкой нефти и нефтепродуктов. По данным авторов расследования, Шеломов не мог получать более 8400 долларов в год

Однако, как удалось выяснить журналистам OCCRP, за несколько лет Шеломов приобрел активы на сумму 573 миллиона долларов.

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