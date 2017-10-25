Си Цзиньпин переизбран на пост генерального секретаря ЦК КПК

Лидер КНР Си Цзиньпин переизбран на пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая. Об этом сообщает Reuters. Кроме того, он был утвержден на второй срок на должность секретаря Центрального военного совета — высшего военного органа страны. В Постоянном комитете Политбюро помимо Си Цзиньпина свое место сохранил только премьер-министр Китая Ли Кэцян. Решения были приняты на XIX съезд Коммунистической партии Китая (КПК) .​

24 октября КПК внесла имя Си Цзиньпина и его идеи о развитии Китая в обновленный устав партии . Как отмечает агентство Reuters, это первый случай после кончины Мао Цзэдуна, когда имя лидера партии упоминается в уставе КПК при его жизни. Отныне в уставе Компартии Китая включены инициативы Си Цзиньпина по борьбе с коррупцией, созданию экономических коридоров, связующих Китай с Европой, Центральной Азией, Россией, странами Средиземноморья и Персидского залива, а также идея"абсолютном контроле" КПКнад Вооруженными силами страны.



Си Цзиньпин руководит китайской Компартией с 2012 года. В 2013 году он стал председателем КНР (фактическая должность главы государства).